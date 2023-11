El domingo Colo Colo venció a Audax Italiano por 1-0 y quedó a dos puntos del líder Cobresal cuando solo quedan dos fechas para el cierre del Campeonato Nacional 2023.

El Cacique ha tenido una notable remontada y ya está en la segunda posición, incluso por sobre Huachipato por diferencia de gol.

Pero a la vez se podría generar un verdadero caos en el calendario con estas definiciones. Esto porque en el caso de que dos equipos terminen igualados en puntaje, el título se definirá en una final única.

La final de la Copa Chile no se mueve

El problema es que el torneo termina el fin de semana del viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de diciembre, mientras que ya está agendada la final de la Copa Chile para el miércoles 13, que la disputarán Colo Colo y Magallanes.

Si a esta hipotética definición del Campeonato también accede el cuadro popular, desde la ANFP indicaron a Bolavip que en ese caso la Copa Chile será inamovible y que la final del Campeonato Nacional se trasladaría al fin de semana siguiente.

Mientras que si a la final única llegan Cobresal y Huachipato, se podría programar para cualquier día de aquella semana, entre el lunes 11 y viernes 15 de diciembre.

Colo Colo y Magallanes disputarán la final de la Copa Chile el miércoles 13 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

¿Cómo se jugarán las dos últimas fechas del Campeonato Nacional 2023?

Las fechas 29 y 30 del Campeonato Nacional las disputarán en simultáneo los tres aspirantes al título. El domingo 3 de diciembre jugarán desde las 18:00 horas Cobresal vs Universidad de Chile (El Cobre), Colo Colo vs Unión Española (Monumental) y Ñublense vs Huachipato (Nelson Oyarzún).

Finalmente, el viernes 8 de diciembre a las 18:00 horas será la jornada crucial: Unión Española vs Cobresal (Santa Laura), Curicó Unido vs Colo Colo (La Granja) y Huachipato vs Audax Italiano (CAP-Acero).