Cobreloa busca seguir levantando su nivel en su regreso a Primera División. Emiliano Astorga está encargado de liderar al plantel y de tomar decisiones en cuanto a la conformación de las citaciones partido a partido.

Un jugador que no ha aparecido en las primeras tres jornadas es Nicolás Orrego. El atacante de 22 años que emergió de gran manera en la Primera B con los Zorros, por ahora no ha tenido la posibilidad de ser titular en la máxima categoría del balompié nacional.

Emiliano Astorga se refirió a la falta de minutos del oriundo de Arica: “No le ha tocado la posibilidad a Orrego, por distintas razones o de repente por un sistema diferente no ha podido estar citado, pero en algún momento le va a tocar, estamos recién comenzando”.

El DT expresó su confianza en el jugador y lo aconsejó: “Yo creo mucho en él, en las condiciones que tiene y tiene que esperar. No tiene que bajar los brazos, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir demostrándome a mí que en algún momento le va a tocar jugar, porque está para jugar”.

Además, el entrenador consignó que hay más jugadores en la situación de Orrego y reflexionó: “El fútbol es así, yo no puedo citarlos a todos. Me gustaría citarlos a todos, pero no se puede”.

Nicolás Orrego no ha sido estelar con Cobreloa en la temporada 2024 (Foto: CobreloaSADP)

¿Cuándo juega Cobreloa por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2024?

Cobreloa visitará a Unión La Calera este lunes 11 de marzo a las 21:30 en el estadio Nicolás Chahuán. El encuentro corresponde a la cuarta jornada del Campeonato Nacional 2024.