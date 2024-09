No hay hincha de Cobreloa que esté tranquilo y no sólo es por la mala campaña, si no que mayormente porque le costó tanto al cuadro minero retornar a la división de honor que no se entiende la actual campaña que los podría devolver a la Primera B.

Recordemos que los loínos despidieron a Emiliano Astorga, entrenador que logró el ascenso, para luego pasar por un interinato y terminar con Dalcio Giovagnoli, el que pese al apoyo inicial, ha perdido esa adhesión y así lo declara el presidente del Zorro, Marcelo Pérez.

“Conversamos con el cuerpo técnico pues estamos con la necesidad de sacar resultados positivos. En general, ninguno de nosotros está tranquilo. Hoy no basta con tener más espíritu, garra y lucha sino sacar los resultados que es imperante”, indicó el dirigente en conversación con En La Línea.

Consultado sobre la continuidad de Giovagnoli, Pérez afirma que “eso lo veremos en la semana. Hoy estamos con la idea de respaldar al cuerpo técnico y jugadores para lograr un buen resultado”.

En ese sentido el mandamás de Cobreloa entra en una contradicción porque confiesa que “sería un error grave culminar otro proceso, aunque varias personas lo están pidiendo por la desesperación, pesimismo y la molestia”.

Marcelo Pérez respalda a Giovagnoli, pero confiesa que puede haber un cambio.

Pero, pese a esa declaración de principio, abre una puerta para el cambio. “Esta otra semana será crucial y podría tomarse una decisión, pero por ahora no sería bueno hacerlo”, cerró.

