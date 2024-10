Colo Colo sacó adelante un partido complicado ante Audax Italiano y se terminó imponiendo por 2-1 con goles de Carlos Palacios y Maximiliano Falcón que le permiten seguir soñando con ser campeón del Campeonato Nacional 2024.

Una vez terminado el compromiso, Esteban Pavez enfrentó los micrófonos y fue consultado por la posible sanción que recibirá Jorge Almirón, situación que el capitán albo aseguró que no es fácil de anticipar.

“A mí no me gusta meterme mucho en ese tema del arbitraje y todo, pero con Copiapó me pasaron dos fechas. El jugador de Copiapó se resbala, lo piso y me dieron dos fechas”, dijo en primera instancia.

Fernández recibió solo una fecha por grosero planchazo. | Foto: Photosport

Tras eso, trajo a colación la sanción de una fecha que recibió Leandro Fernández tras la fea expulsión que sufrió ante Deportes Iquique la semana antepasada: “Ahora veo que, a un jugador de Universidad de Chile, una fecha. A veces no se entiende lo que hace el Tribunal, pero bueno”, sumó.

En el cierre, Pavez aseguró que no queda más que acatar y apoyar a quien sea que Jorge Almirón determine para los partidos en que esté suspendido: “Sea lo que sea nosotros tenemos que acatar y el profe va a decir quién va a agarrar el mando en la banca”, cerró.

Cabe recordar que este martes sesionará el Tribunal de Disciplina y se conocerá la sanción que recibirá Jorge Almirón, quien arriesga perderse varios partidos en la recta final del Campeonato Nacional 2024.

Colo Colo se pone al día en el Campeonato Nacional 2024

Colo Colo se pondrá al día en el Campeonato Nacional 2024 este domingo 13 de octubre cuando tenga que visitar a Huachipato en el Estadio CAP. Posterior a ese compromiso, el miércoles 16 deberá enfrentar a Unión La Calera en la Región de Valparaíso.