El duelo entre Colo Colo y Unión Española sacó de sus casillas a Francisco Las Heras. El referente del Ballet Azul de Universidad de Chile reclamó por un penal cobrado a favor de los albos.

En el minuto 45, Carlos Palacios recibió un leve contacto de Felipe Masrri en el área y el juez central decretó el lanzamiento desde los doce pasos. A pesar de que existió un toque del hispano al albo, el referente azul perdió la paciencia por el cobro.

¿La razón? Considera que en otro contexto, un penal de tan envergadura no se cobraba. Para él, no reunía las condiciones para que el juez pitara la falta a pocos segundos del descanso.

A través de su cuenta de X, el retirado futbolista expresó: “Primero no me parece que hay falta sobre Palacios. Puede haber un pequeño toque pero no para penal. Y luego no me parece nada del Peluca. No sé qué se va a revisar También hay una exageración de Palacios”.

Tras ello, profundizó en su análisis, asegurando: “Bueno, como dije, hay un pequeño toque de Masrri sobre Palacios, pero, ¿para penal? Bueno, es el Estadio Monumental y es Colo Colo”.

Pancho Las Heras criticó el cobro a favor de Colo Colo en contra de Unión Española.

Alabó a un jugador de Colo Colo

En su tanda de comentarios, Pancho Las Heras también destacó a un jugador de Colo Colo: Carlos Palacios. Para él, un distinto dentro del cuadro albo, aunque le criticó su exageración en cada falta recibida.

“Que buen jugador es Palacios”, comenzó señalando. “Me parece un muy buen jugador, independiente que magnifique las faltas, como ocurre con muchos jugadores de nuestro torneo”.

Dicha exageración también se la recriminó a Óscar Opazo, asegurando: “Que desagradable jugadores como en éste caso Opazo, que ni siquiera Frías lo toca pero finge recibir un golpe. Ya Frías tiene amarilla, hasta pudo influir en el árbitro y mostrar una segunda amarilla”.