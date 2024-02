Ex DT de Ñublense, Jaime García, revela su anhelo: “Me gustaría dar ese saltito a afuera”

Jaime García se muestra feliz en esta etapa de su vida. El DT ya dio vuelta la página tras su salida de Ñublense. Hoy Chillán sigue siendo parte de su vida y vuelve cada vez que puede. De hecho, en los últimos días se trasladó a la Región de Ñuble para visitar a su hija y amigos.

“Ya di vuelta la página. Estoy en otra etapa de mi vida, de poder encontrar club más adelante, si no es acá, es afuera. Feliz, voy a volver siempre donde fui feliz. Voy a volver las veces que yo quiera, también voy a ver al equipo que me gusta, que en algún momento tendré que ir a hinchar por Ñublense. Todo pasó, está todo bien”, dijo en diálogo con Dimensión Deportiva.

El oriundo de Cartagena mencionó un objetivo que le despierta motivación en su carrera profesional: “Me gustaría dar ese saltito a afuera, eso me tiene bien motivado”.

Además, el Búfalo aseguró que no está en una etapa de reconstruir, sino más bien en un proceso de mejora: “Me hablaban de que tengo que reconstruir de nuevo. No tengo nada que reconstruir, sí ir mejorando algunas cosas e ir cambiando algunas cosas”.

El DT espera seguir consolidando lo que ha conseguido en estos años de carrera en el fútbol profesional: “Contento, quiero seguir reafirmando lo que he ido logrando con el tiempo a base de esfuerzo y humildad”.

Jaime García busca nuevos desafíos en su carrera profesional (Foto: Photosport)

¿Cuándo fue el último partido que dirigió Jaime García?

Jaime García inicia el 2024 sin dirigir, pero con la expectativa de tomar nuevos desafíos como estratega. El Búfalo no dirige desde el 3 de septiembre en su último partido con Ñublense. En aquella jornada lograron un triunfo por 1-0 ante Everton en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.