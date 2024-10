Este jueves 31 de octubre, se llevará a cabo la gran final de La Liga 2D entre Deportes Melipilla y Deportes Concepción, en el Estadio El Teniente de Rancagua, donde el que gane, estará en la temporada 2025 en el Campeonato de Ascenso.

El volver a la categoría de plata de nuestro fútbol es el gran desafío de ambas escuadras, luego de realizar un gran torneo terminando igualados con 57 puntos en el primer lugar.

Sin embargo, la expectación es al máximo en la ciudad del rock. Y es que los de corazón, alucinan con el momento donde El León de Collao está a 90′ minutos de alcanzar al gloria.

BOLAVIP CHILE conversó con el ex delantero penquista, Cristián Montecinos quien confesó que estos momentos son de demasiada ansiedad. “Contento que se de la instancia cercana a retornar al fútbol profesional, definitivamente. Estamos viviendo el momento con muchas ansias”, reconoció el ex jugador de Colo Colo .

Montecinos, tuvo brillantez pasos por El Conce (Archivo)

Montecinos: “No es fácil ser ídolo de un club como el Conce”

¿Cómo vivirá el partido el ex goleador? el ex seleccionado chileno, va a la ciudad histórica. “Voy viajando a Rancagua, suerte que sea ahí, ya que podré estar con Joaquín. Vamos a ir al estadio a apoyar al Conce”, afirmó.

Sobre qué representa el cuadro lila para él, no duda en agradecer el inmenso cariño que le expresan, constantemente. “Es un club que me han respetado siempre, me han dado mucho cariño y ser ídolo, un jugador importante en su historia, no es fácil”, manifestó.

Finalmente, apuntó que “han pasado muchos grandes jugadores y que han hecho historia, también. Hoy, es un reconocimiento que me ha dado la gente y yo atesoro mucho eso”, concluyó Montecinos.

¿Cuándo se juega la final de La Liga 2D?

Este jueves 31 de octubre a las 16:30 horas, se llevará a cabo la gran final de La Liga 2D entre Deportes Melipilla y Deportes Concepción. El ganador, estará en la temporada 2025 en el Campeonato de Ascenso (Ex Primera B).