Atacante de la U se erige como uno de los mejores en el Torneo Nacional y así lo destaca el ex delantero de Colo Colo.

Ex delantero de Colo Colo alucina con Leandro Fernández: "Es el más importante"

Transcurridas diez fechas del Campeonato Nacional de Primera División, se abre el debate sobre quién es el jugador más destacado en lo que va de competencia. Luciano Cabral de Coquimbo Unido y los de Universidad de Chile Matías Zaldivia y Leandro Fernández, son otros de los alabados.

Precisamente este último lleva mucho las de ganar por lo que ha mostrado hasta el momento. Para aquello, BOLAVIP CHILE conversó con el ex atacante de Colo Colo, Cristián Montecinos quien lo primero que señaló que es prematuro optar por uno, pero sin duda ya entrega a algunos destacados.

“En tan pocas fechas no se puede medir a alguien tan rápidamente. Hay veces que los partidos se dan mejor y la U tiene una gran ventaja, es un equipo compacto, tiene un gran técnico y que conoce el medio”, reveló Montecinos.

En ese sentido, no tiene dudas que el líder del certamen tiene al mejor, hasta el momento. “A mi hay jugadores que me encantan como es el delantero de la U, Leandro Fernández. Juega en el frente del ataque, baja mucho, se conecta con los volantes de contención entonces tiene una variedad que es muy interesante“, aseveró el ex seleccionado chileno.

Montecinos se derrite por Leandro Fernández

Continuando con los halagos, el ex goleador sentenció que “el año pasado mostró destellos de lo que hoy creo, ya concretó y es un jugador mucho más consolidado”, comentó.

Es por eso que a la consulta sobre a quién cataloga como el mejor en lo que va de torneo, Montecinos sostuvo que “yo creo que sí. Para mi es el jugador importante que tiene la U, que le pega bien a la pelota. Él es mucho más técnico y baja un poco más, yo jugaba un poco más de espalda aguantando a los centrales y me combiné muy bien con los jugadores rápidos”, manifestó.

Al cierre, reiteró que sus cualidades y el aporte de Gustavo Álvarez, tienen a la U encaramada y con mucha perspectiva de alcanzar el título de campeón. “Es el jugador más interesante y para qué hablar del técnico de la U, venían mal y ahora están mucho más solidos. No veo a la U con tanto traspié, uno capta cuando se dan las cosas”, argumentó Montecinos en el final.

Montecinos valora al jugador de la U (Archivo)

¿Cuándo es el próximo partido de la U?

Universidad de Chile vuelve a la competencia este domingo 5 de mayo a las 15 horas, cuando por la undécima fecha reciban a Deportes Iquique – sublíder del torneo – en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.