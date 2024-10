Colo Colo y Universidad Católica serán los protagonistas de uno de los partidos más atractivos del fútbol chileno, donde esta noche chocarán en el Estadio Monumental por un compromiso pendiente de la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2024.

Al compromiso de esta noche no le faltarán condimentos, toda vez que Arturo Vidal aseguró nuevamente que haría un gol y Maximiliano Falcón aseguró que Fernando Zampedri no anotará el gol del récord si a él le toca marcarlo.

Se viene un nuevo round entre Peluca y Zampedri. | Foto: Photosport

Las palabras del defensor central albo, eso sí, no cayeron para nada bien en Rafael Olarra, ex seleccionado nacional y medallista olímpico con La Roja: “No me gustó lo que dijo Falcón, no me gusta ese jueguito de ser honesto y ‘digamos todo’. En los partidos de fútbol, adentro se habla, ahí es donde se demuestra”, dijo en ESPN Chile el ‘Flaco’.

Olarra, por otro lado, cree que las palabras de Falcón lo único que harán será aleonar a Fernando Zampedri a entrar con más ganas en el día de hoy: “Para qué hablar antes, de qué sirve. Como delantero, me imagino que lo mejor era que hablaran antes. Al final te juega en contra”, sumó.

¿Podrá Fernando Zampedri alcanzar el récord hoy? Todo está por verse, pero lo único claro es que albos y cruzados nuevamente se verán las caras y chocarán en uno de los compromisos más vibrantes que tiene el balompié criollo.

El Cacique y los cruzados saltarán a la cancha del Estadio Monumental hoy jueves 3 de octubre a las 8 de la noche, duelo válido por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2024 y en donde ambos tienen aspiraciones distintas en el torneo.