Colo Colo tiene la mente puesta en el partido de esta noche frente a Universidad Católica, compromiso pendiente de la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2024 y en donde los albos buscarán los tres puntos para acercarse a Universidad de Chile en lo más alto de la tabla.

El equipo dirigido por Jorge Almirón llega en buen pie tras el triunfo frente a Cobresal por 2-0 del sábado pasado, donde con goles de Javier Correa y Lucas Cepeda sellaron el triunfo a favor de los albos en su recinto.

Riquelme podría sumar minutos esta noche si ingresa. | Foto: Photosport

Pese a que en Macul es todo alegría, hay un tema que preocupa al cuerpo técnico dirigido por Almirón y son los minutos Sub 21, ya que el Cacique es uno de los equipos que está más al debe en esta materia exigida por las bases de la ANFP.

En concreto, a Colo Colo le quedan 461 minutos por cumplir y lo peor es que, en la probable formación que salte a la cancha en el día de hoy, ningún jugador sumará minutos para acortar esa gran cantidad de minutos restantes.

¿Qué hará Jorge Almirón? El estratega de los albos tiene que pensar seriamente en incluir a un jugador Sub 21 para cumplir con la regla impuesta por la ANFP y no quedar sujeto a penalizaciones de puntos y/o económicas por no cumplir.

¿A qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo saltará a la cancha del Estadio Monumental este jueves 3 de octubre a las 8 de la noche de Chile continental, día y hora donde deberá enfrentar a Universidad Católica por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2024.