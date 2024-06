El mercado de pases está dando sus primeros pasos dentro del fútbol chileno, en la que la mayoría de los equipos de nuestro país buscan aprovechar esta ventana para poder nutrir sus planteles de cara al próximo semestre.

Sin duda que uno de los grandes protagonistas dentro de este mercado ha sido el volante Luciano Cabral, quien parece estar lejos de la continuidad en el fútbol chileno ante su inminente partida al fútbol mexicano, el cuál aún no se oficializa.

Sobre esto, el entrenador de los ‘Piratas’ Fernando Díaz rompió el silencio y en el programa ‘Reyes de Copas’ en Radio Cooperativa se refirió al tema de Cabral, en la que remarcó que es inminente la salida del creador.

“Todavía no está oficializado, se están viendo varios temas contractuales, pero yo estoy viendo que no va estar”, explicó.

Cabral dejaría Coquimbo Unido | Foto: Photosport

Finalmente, Díaz indicó que ya este segundo semestre lo está planificando sin Cabral, decisión que no lo satisface pensando en la lucha por el título y que espera un nuevo jugador en dicha zona.



“Yo estoy pensando que ahí va haber otro jugador, no es lo que me gustaría, pero es lo más probable que no esté con nosotros”, cerró.