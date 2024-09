Dalcio Giovagnoli no descarta una salida de Cobreloa: "La opción estuvo, está y estará"

Cobreloa vive un angustiante momento en la tabla de posiciones luego de perder ante Everton a falta de apenas cuatro fechas para el término del Campeonato Nacional.

La posibilidad de descender es algo que ningún hincha del Zorro quiere pensar y por eso una vez finalizado el partido en Viña del Mar, el técnico Dalcio Giovagnoli fue consultado respecto a si el equipo le responde y si hay posibilidad de que deje de ser el entrenador de los loínos.

“La sensación nuestra es que el grupo sí tiene respuesta, simplemente cuando las cosas no se dan se buscan esos chivos expiatorios, la sensación del día a día no creo que ocurra esa”, afirmó en conversación con El Mercurio de Calama.

En esa misma línea, Giovagnoli agrega que “hay que asumir la responsabilidad como cuerpo técnico, nosotros tenemos que evaluar el rendimiento el aspecto individual, el colectivo y buscarle en estos días la vuelta de la mejor forma”.

Consultado si hubo o no reunión con la directiva de Cobreloa a mitad de semana, el DT fue claro. “No nos atamos nunca al cargo y la opción estuvo, está y estará a futuro, pero no es momento para hablar de esto porque se puede malinterpretar, pero sí me dieron apoyo”, indicó.

Cobreloa perdió ante Everton y sigue en posición de descenso

El estratega también aclaró que “la relación con el plantel, más allá de los errores que vienen sucediendo, siempre es buena, pero hay que preguntarle a los jugadores, hablar por ellos no es bueno, por ahí este tipo de cosas se manejan dentro de la subjetividad y por ahí se puede confundir”-

Las 4 finales de Cobreloa para Dalcio Giovagnoli

El cuadro naranja tiene cuatro importantes partidos de acá al final: Contra Deportes Copiapó y Universidad Católica en Calama. Y en calidad de forastero ante Deportes Iquique y O’Higgins.

“Estos partidos son trascendentes, debemos buscar el mejor equipo, las mejores variantes, estas cosas hay que hablarlas 24 ó 48 horas después, cuando baje la espuma”, cerró Dalcio Giovagnoli.