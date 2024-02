El SIFUP finalmente decidió irse a paro en el día de ayer, toda vez que no aceptara la medida del consejo de presidentes de la ANFP sobre tener a seis extranjeros en las planillas de los clubes del fútbol chileno.

Fue Gamadiel García, presidente de dicha institución, quien conversó con De Fútbol Se Habla Así de D Sports y entregó los principales argumentos para justificar la paralización de actividades. Eso sí, no afectará en nada a la Supercopa que se juega el domingo entre albos y acereros.

El ex jugador de fútbol aseguró que “No queremos que nuestro torneo se transforme en la liga mexicana, hace unos años propusieron los no descensos, algo que afectaría totalmente la competencia”, dijo.

Gamadiel García acusa que buscan desestabilizar el fútbol chileno. | Foto: Photosport

Para García, la medida aprobada puede ser el inicio de una serie de acciones que destruirán al fútbol chileno, según él: “Hoy proponen tener más extranjeros en el campo de juego, si damos nuestro brazo a torcer el próximo año se viene la libertad de extranjero, una Liga MX 2.0 sin descensos y ascensos y es lo que algunos están buscando”, complementó.

En el cierre, lanza una durísima acusación sobre lo que hay detrás de estas medidas, diciendo que “Hay grupos de empresarios, de dueños de instituciones que están buscando desestabilizar el fútbol chileno y eso es lo que no podemos permitir nosotros como gremio”, cerró.

De momento, el Campeonato Nacional 2024 que está pactado para la próxima semana no arrancaría o, en su defecto, con juveniles. Aún quedan días en donde se pueden acercar posturas para no demorar el inicio de las actividades.

Paralización no afectará a la Supercopa

Este domingo arranca la temporada 2024 del fútbol chileno con la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato, la cual no se va a ver afectada por la paralización del fútbol chileno.