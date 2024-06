Esta tarde, se dio a conocer que Luciano Cabral se convertía en flamante refuerzo de Everton de Viña del Mar, dejando atrás los rumores que lo vinculaban con Colo Colo. Sin embargo, la historia tuvo un rápido e inesperado vuelco.

Pablo Ramírez, Gerente Deportivo de Coquimbo Unido, conversó en exclusiva con BOLAVIP, desmintiendo el traspaso de Luciano Cabral al cuadro “Ruletero”.

“Yo ya no sé que más hacer. El señor Cabral tiene una cláusula de salida que no es normal, no es que el jugador pueda pagarla e irse. Tiene que llegar una oferta al club que tenemos que analizarla y luego bajarla a Cabral”, dijo en primera instancia.

En esa línea, complementó diciendo: “Un requitsito es que la oferta sea seria, de un club formal y no cause daño a los intereses de Coquimbo Unido”.

Luciano Cabral no continuaría su carrera en Chile

Si bien durante semanas, se especuló con que Colo Colo sería el siguiente destino de la figura del Campeonato Nacional, el gerente deportivo del cuadro aurinegro también descarta dicha posibilidad.

Pablo Ramírez no ve chances para la llegada de Cabral no solo a Everton, sino que a cualquier elenco local, lo que complica también su posible arribo a Macul: “Comprenderán que que se vaya a cualquier club del medio local es un daño al interés de Coquimbo Unido. Por ende no se irá a ningún club chileno. Eso es imposible. Si llega una oferta de un club extranjero, vamos a estar lamentablemente obligados a analizarla”.

“Esa es la situación de Luciano Cabral. No hay otra. todos estos ruidos 24 horas antes de un partido, me llaman profundamente la atención”, cerró.