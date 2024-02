Juan Cristóbal Guarello mostró su malestar con la decisión de las autoridades de reducir el aforo y no permitir visitantes en el encuentro entre Palestino y Cobreloa en La Cisterna. El Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) no ve ningún argumento técnico en la determinación.

El comunicador proyectaba 3.000 hinchas de Cobreloa en el compromiso que se jugará este sábado a las 18:00. “Ellos quieren ver a su equipo. Llevan tantos años sin verlos. Cobreloa tiene muchos hinchas en Santiago, mucho exminero y gente que se hizo hincha hace 30 años cuando Cobreloa hizo sus grandes campañas. Pero no hay ningún argumento técnico ¿Sabes lo que molesta? Que no hay argumentos técnicos, son tincadas”, dice en Deportes en Agricultura.

“Es que Carabineros nos dijo que no podía tener suficiente cantidad de efectivos. Está bien, pero resulta que no va a pasar nada en La Cisterna, viejo. Habrá un par de tontos que capaz que se le ocurra… pero la gente va a ir a ver el partido. Esto es lo que (Pablo) Milad no le puede aceptar a (Manuel) Monsalve”, añadió.

El conductor de la Hora de King Kong aseguró que el presidente de la ANFP se debe comunicar con el subsecretario del Interior. “Sin hinchas visitantes, genio. Entonces castigas a los hinchas de Cobreloa que estuvieron todo el año 2023 yendo a Segunda División. Esto es lo que no se puede aceptar. Milad tiene que llamar ahora a Monsalve y decirle para el hueveo o sino no se hace ningún mundial Sub-20 acá”, expresó en la 92.1.

Guarello manifestó su indignación con la medida: “Así no se puede, es inaceptable, pero quién fue, perdón –esto con luces de neón– el imbécil, un imbécil. En Palestino con 50 Carabineros estás, con 40 también y con 30 también. No dejas ir a la gente de Cobreloa que lo único que quiere ver a su equipo en Santiago”.

Juan Cristóbal Guarello emitió críticas al Gobierno

El comentarista criticó al Gobierno: “Miren que divertida la filosofía que tiene el Gobierno. Por un lado hablan del barrismo social y la inclusión y por otro lado tratando a todos los barristas como delincuentes”.

“Entonces cuando tienen que actuar de manera objetiva, cuando tienen el problema objetivo son todos delincuentes. Cuando hay que hacer retórica y planes y baboserías, porque son baboserías. Ahí no, ahí hay gente que lucha por un Chile mejor y saldrá el sol detrás de las montañas”, añadió.

Guarello continuó con sus palabras: “Pero estás castigando a la gente de Cobreloa al peo. Además, la gente lleva siete años queriendo ver a Cobreloa en Santiago y no los dejas porque un delegado presidencial se ca… en los pantalones, porque le dio miedo. Es que es inaceptable y ahí Milad tiene que golpear la mesa. Ya po’, si eres tan grandote, pega ahí. O lo paras ahora o esta cuestión no tiene salida”.

Para el comunicador las reducciones de aforo pueden seguir: “¿Sabes la puerta que abre esto? Qué suerte que el partido de Audax-Iquique no hubo aforo reducido. Se abre la puerta para que cualquier partido un paniaguado se le ocurra reducir aforo porque le tinca, sin ningún argumento, porque tiene miedo. Qué manga de inútiles, es que se pasaron”.

Para cerrar aseguró que el ente rector del fútbol chileno debe salir a dar una vocería: “Pero también la ANFP aquí tiene que empezar a imponer términos, tiene que golpear la mesa. Ya tendría que estar hablando Milad saliendo a defender a Palestino y Cobreloa, tendría que estar haciéndolo ahora y decir señores esto no se lo aceptamos por ningún motivo”.