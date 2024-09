Cobreloa está en la antepenúltima posición del Campeonato Nacional 2024 cuando restan solo siete partidos para el cierre de la temporada. Los loínos están a solo dos puntos de la zona de descenso y este sábado tienen una verdadera final contra Audax Italiano.

En medio de este complejo momento, conversó con BOLAVIP un histórico de los Mineros, como lo es Mario Soto.

El exfutbolista y entrenador de los naranjas, apuntó contra el actual director técnico Dalcio Giovagnoli, principalmente por su elección para que tomara las riendas del equipo calameño.

“O sea, más que seis puntos es mantenerse en el sistema, pero porque claro, tú le pones puntos, pero es mantenerse, mantener la categoría. Pero mira, ahí hay un tema que es constante en nuestro chilito, porque tú no le das la categoría a quien corresponde. Si en estos momentos el técnico salva a Cobreloa, una maravilla, salvador, extraordinario. ¿Y cuando uno lo hace? En el caso mío que lo hice cuando el equipo lo tomé último, no existo. De hecho, no está dentro de la crítica de la gente del fútbol. Entonces eso es un tema porque nosotros no nos cuidamos”, comenzó poniéndose como ejemplo.

“No, no nos cuidamos, no nos cuidamos. No decimos el que es malo, es malo y el bueno, bueno. Entonces, aquí tú levantas caballos cojos, y así es siempre. Como decía con (Jorge) Almirón, ¿no cierto? que es copero. O sea, si tienes un copero en Chile, soy yo”, agregó sacando al actual DT de Colo Colo de gran campaña en Copa Libertadores.

“Entonces, nos hemos ido con un liderazgo equivocado. Y eso nos lleva a la situación que está hoy día Cobreloa. Entonces, es dramático”, completó el mundialista en España 1982.

Dalcio Giovagnoli asimió en Cobreloa para la segunda rueda y hasta el momento ha dirigido 9 partidos por el Campeonato Nacional: 3 triunfos, 1 empate y 5 derrotas. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

No hay margen de error

Respecto al resultado que necesita Cobreloa esta tarde ante Audax, Soto indicó que no pueden perder y al menos deben asegurar el empate.

“No perder. Y por eso digo, en este momento Cobreloa sería su segundo descenso, si fuera, yo creo que no lo va a ser. Y confío que no sea así y deseo que no sea así. Sería su segunda caída a la división más baja. Pero no, es tremendo”, expresó.

Finalmente, el tres veces campeón con los loínos, recordó que el club es uno de los más grandes del país y que podría pelear mano a mano con los capitalinos: Colo Colo, Universidad de Chile y Unievrsidad Católica.

“Mira, ¿sabes lo que nos olvidamos? Que Cobreloa es una institución de trabajadores. Y esos trabajadores están en todo el país. Y le damos categoría, no el cuarto grande. ¿Católica? Cobreloa le está peleando si se saliera a la calle, peleándole a la Chile, a Colo Colo ese primer lugar”, concluyó.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Cobreloa vs Audax Italiano?

Este sábado 14 de septiembre, a las 20:00 horas, Cobreloa visitará a Audax Italiano en el Estadio Bicentenerio de La Florida, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.