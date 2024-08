Histórico de Cobreloa le cae con todo al plantel tras nueva derrota en el Campeonato Nacional: "Este equipo no sabe..."

Cobreloa sigue con su irregularidad en el Campeonato Nacional 2024 y, en el día de ayer, cayó sin piedad ante Unión Española que le dio un verdadero toque en el Estadio Santa Laura y lo vapuleó por un contundente 3-0.

El equipo dirigido por Dalcio Giovagnoli mostró su peor cara en lo que va del segundo semestre y enredó puntos que podrían ser vitales en la lucha por no caer, por segunda vez en su historia, a la segunda categoría del fútbol chileno.

Cobreloa fue claramente superado por Unión Española. | Foto: Photosport

“En el primer tiempo se las arreglaron más o menos, pero el fútbol dura 90 minutos. Aguantaste todo el primer tiempo, lo molestaste incluso y después en el segundo tiempo te hacen dos goles rápidos”, analizó para Bolavip Chile el histórico Óscar Wirth.

El mítico ex portero loíno y de La Roja le hace una puntuda crítica al plantel nortino: “Fallan en el concepto de fútbol propiamente tal, si no tienes la pelota tienes que saber defender. Este equipo no sabe defender y lo demuestra la gran cantidad de goles que tiene en contra”, sumó.

Lo único que hace pensar que se puede salir adelante es que todos los equipos vienen a maltraer respecto a su nivel futbolístico. Es demasiado pobre lo que se ve en el fútbol chileno”, complementó en el cierre.

El próximo rival de Cobreloa

Cobreloa tendrá el mayor desafío en lo que va del segundo semestre cuando el próximo viernes tenga que desplazarse hasta la capital para enfrentar nada más ni nada menos que a Universidad de Chile por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2024.