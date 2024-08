Cobreloa sufrió una dura derrota por 3-0 ante la Unión Española en el estadio Santa Laura. Los dirigidos por Dalcio Giovagnoli lograron terminar el primer tiempo en cero, pero recibieron una ráfaga de goles en el complemento que les restó cualquier posibilidad de sumar algo en Independencia.

El ídolo de los Zorros, Víctor Merello, analiza el complicado momento del equipo. “Soy repetitivo en muchas cosas y una de ellas es que cuando tú estás en estas instancias los errores se pagan caro”, dijo en conversación con BOLAVIP.

En ese sentido, apuntó a que las fallas se transforman en anotaciones de los rivales: “Desgraciadamente se traducen en goles que cuestan los partidos y eso es lo que Cobreloa no ha sabido y no es de ahora, es de mucho tiempo, que no ha sabido arreglar esos problemas, sobre todo los inconvenientes de errores, que no son errores tan difíciles, sino que son de trabajo”.

Merello explica las razones de la derrota: “Pasa un poco por el hecho de que no se tiene la jerarquía para aprovechar las oportunidades que te puedas crear, es muy trabado lo que hace Cobreloa, le cuesta mucho. En eso, te encuentras con equipos que están bien conformados, tienen buenas individualidades y se paga caro”.

Víctor Merello apunta a dos elementos para que Cobreloa pueda mantenerse fuera de zona de descenso

El referente de los loínos menciona dos factores para lograr estar fuera de los puestos de descenso. En ese sentido, sigue confiando en la localía en Calama. “Para Cobreloa las cosas no están fáciles, más que nada que nada porque no tiene un plantel idóneo como para pensar que se pueda salir fácil de esto. Para mí está la posibilidad de que todo lo que pueda ganar como local, se traduzca en estar en una posición lo más lejano de los dos últimos y lo otro es tratar de abrochar algún puntito de visita”.

Cobreloa de momento está en el duodécimo puesto del Campeonato Nacional con 21 puntos, a tres unidades de la zona de descenso.

También apeló a la actitud cuando no está lo futbolístico: “Se viene difícil, pero los partidos hay que jugarlos, si en algún momento ganó partidos con garra y corazón, si no hay fútbol, tendrán que poner eso”.