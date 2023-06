Un histórico de la Selección Chilena y también de la Universidad Católica, Jorge Aravena analiza el Clásico Universitario que se jugará este miércoles a las 18:00 en el estadio Santa Laura por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2023.

“Siempre va a ser importante obtener un buen resultado. Sobre todo ahora pensando que la campaña no ha sido todo lo que se esperaba del equipo y ha sido bastante irrregular”, analiza el Mortero en diálogo con Paulo Flores y Bolavip Chile.

En la conversación con el querido Florete, el exfutbolista de exquisita pegada, respaldó al jugador de la Universidad de Chile, Nicolás Guerra. “Es un jugador de enormes condiciones. Hay que ponerlo a jugar. Esa es la única manera de que recupere sus condiciones: jugando”.

En ese aspecto, el entrenador aseguró que es responsabilidad de toda la U ayudar al ex Ñublense para que recupere su mejor versión. “No sólo del técnico, del entrenador, del preparador físico, del ayudante de campo, los mismos directivos, los compañeros, de todo el mundo. El fútbol es un trabajo en equipo. Todos dependemos de todos, debemos ayudarnos permanentemente”

Jorge Aravena respalda a Nicolás Guerra (Foto: Photosport)

Histórico de La Roja destroza a Franco Di Santo

Jorge Aravena no está para nada conforme con el rendimiento de Franco Di Santo. Al Mortero tampoco le gustaron las declaraciones del delantero, donde aseguró que no siente presión al reemplazar al Toro.

“Hasta ahora las actuaciones de Di Santo han sido bastante malas. Zampedri ha demostrado desde que llegó a la UC la capacidad goleadora y la calidad futbolística que tiene. Decir de que lo vas a reemplazar sin mayor problema, no habiendo tenido buenas actuaciones,es ser optimista. Ojalá le resulte, pero es difíci”.

El DT asume una postura con el atacante ex Chelsea. “Desde que llegó Di Santo, he sido un crítico de lo que ha mostrado, porque en el fondo no ha mostrado nada”.