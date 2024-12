No es lo suyo

Johnny Herrera dejó en claro qué no quiere hacer en su futuro. El histórico jugador de Universidad de Chile confesó que pudo ser entrenador, pero dejó el curso a la mitad.

¿La razón? El mítico portero nacional lo explicó en los micrófonos de TNT Sports. A diferencia de los otros campeones de América, él prefiere seguir otros caminos tras el retiro.

Y es que a pesar de que estudió para conseguir el título, abandonó la misión. No por problemas personales ni similares: simplemente no le gustó. Por el momento, no está entre sus planes dirigir.

“Para qué iba a estudiar si no iba a ejercer. Me di cuenta la realidad en que está nuestro fútbol. Ibas dos veces a la semana, quedabas en lista y pasabas el curso”, comenzó señalando.

En dicha línea, se refirió a los jugadores que sí terminaron el curso de la INAF. ¿Algunos de ellos? Nombres como Arturo Vidal y Marcelo Díaz se recibieron de la carrera.

“El curso es para que la generación dorada pueda impartir sus conocimientos. No es tanto lo que pueden llegar a aprender, porque es un curso muy resumido”, destacó.

Johnny Herrera no está ni ahí con dirigir. No se ve siendo entrenador en un futuro.

El potente mensaje de Johnny Herrera

Finalmente, el ídolo de los azules y campeón de América con La Roja envió un potente mensaje. Para él, no hay que quedarse con las luces del título de director técnico: hay que demostrar expertise en la cancha.

“El cartón no significa nada en la vida, la experiencia es lo que importa en todo. La práctica es todo, importa más que la teoría. El semestre que estuve fue uno de los que más fui”, cerró.