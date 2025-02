Colo Colo está a poco más de 48 horas de volver a la cancha, cuando tenga que saltar al campo de juego del Estadio Monumental para recibir la visita de O’Higgins se Rancagua por la Fecha 2 del Campeonato Nacional 2025.

Los albos llegan tras un buen triunfo ante Deportes La Serena donde se vieron bien en prácticamente todas las líneas. Eso sí, el cuadro papayero nunca apuró mucho a la defensa alba que, esta vez, no sufrió.

Uno que ha estado cuestionado desde el arranque de la temporada es Alan Saldivia, quien bajó considerablemente su nivel sin Maximiliano Falcón al lado y su titularidad incluso ha estado en entredicho.

Saldivia ha tenido un difícil arranque de temporada. | Foto: Photosport

“Lo de Alan Saldivia, cuando tiene la lesión no volvió a ser el mismo. Cuando llega el partido frente a River, donde juega de titular por la expulsión de River, mostró cositas que no hacía antes más allá de que recién volvía y no ha podido estar al 100”, analizó el periodista Rodrigo López en De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

El comunicador pide prestar atención, ya que Saldivia podría perder su puesto a manos de Emiliano Amor: “Ojo con eso que, si sigue más o menos este rendimiento, ya podría tomar titularidad Emiliano Amor con Sebastián Vegas, quien no estaba considerado como titular porque para Almirón es Vegas-Saldivia”, sumó.

Ahora, habrá que esperar a ver la determinación de Jorge Almirón, quien tendrá la última palabra sobre si alinea a Alan Saldivia o a Emiliano Amor para los compromisos que se le vienen a Colo Colo.

¿Cuándo juega Colo Colo?

A las 8 de la noche de este lunes 24 de febrero el Cacique saltará a la cancha para recibir a O’Higgins y en donde buscarán sumar tres puntos que le permitan mantenerse en el primer lugar del torneo.