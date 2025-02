Unión Española ha tenido un arranque de temporada 2025 para el olvido, en donde solo registra caídas tanto en el Campeonato Nacional 2025 como en la Copa Chile. En ambas competiciones el cuadro hispano marcha en el último lugar.

El día de ayer el equipo dirigido por José Luis Sierra recibió un duro mazazo por parte de Palestino, cuadro árabe que fue hasta Independencia para propinarle un contundente 3-0 con una descollante actuación de Joe Abrigo.

Palestino humilló a Unión en su cancha. | Foto: Photosport

Fernando Solabarrieta, destacado periodista y reconocido hincha de Unión Española, analizó el momento que vive el equipo: “Es un pésimo arranque, lamentablemente. Yo creo que el equipo no es un mal plantel, está bien reforzado, pero no logra tener línea de juego, no logra mostrar algo”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Sin asco, Solabarrieta apunta con nombre y apellido al gran responsable: “Eso es responsabilidad para mi gusto del técnico. Es un emblema para Unión Española, pero este año no ha hecho las cosas bien como yo hubiese pensado que Sierre lo hubiese hecho”, sumó.

En el cierre, el comunicador opta por un poco de optimismo y cree que el equipo está capacitado para revertir el mal momento: “Ahora, igualmente creo que es un equipo que puede levantar y espero que así suceda”, cerró.

Lo que viene para Unión Española

Unión Española jugará a mitad de semana frente a Deportes Concepción para ponerse al día en la Copa Chile, mientras que su próximo partido por el Campeonato Nacional 2025 será el sábado 1 de marzo a las 12 del día.