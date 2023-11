Juan Cristóbal Guarello apaga el fuego con bencina y responde a la amenaza de Waldemar Méndez: "A toros más bravos me he enfrentado"

La polémica se instaló la semana cuando Waldemar Méndez se refirió a Juan Cristóbal Guarello como ‘tontito’, palabras que, claramente, tuvieron respuesta por parte del comunicador y conductor de La Hora de King Kong.

Los dimes y diretes tuvieron su último capítulo el viernes, cuando Waldemar Méndez aseguró en Futuro FC de Radio Futuro que estaba considerando llevar las palabras de Juan Cristóbal Guarello a la justicia, algo que no cayó bien en el comunicador.

“Habla mucho de él que Claudio Palma el que lo salió a defender, si me lo hubiese dicho Waldemar lo hubiese respetado mucho más” dijo en la edición de domingo del programa previamente mencionado.

Guarello saca el calibre grueso contra Méndez: “Dice que me va a llevar a tribunales, ¿por vincularlo con la escudería? Lo peor de todo es ser de la escudería y no darse cuenta, eso es lo más duro”.

“Si quieres ir a tribunales por eso, vamos. Tengo 7 querellas y he ganado las 7 con gente de verdad, con grosos. Miguel Nazur, presidente de federaciones, el Chino Ríos. Al Chino Ríos lo masacré en tribunales, ni cuando jugaba desganado se comió la masacre que le di yo”, dijo.

“Si quieres ir por esa tontería, vamos. Pero yo meto los costos del juicio. Si quieres perder el tiempo y molestar a la justicia chilena por una idiotez, vamos. No tengo ningún problema, es latero y me aburre porque a toros más bravos me he enfrentado, a tipos más importantes, con más poder, más malos que tú Waldemar porque no eres malo, estás equivocado, pero no eres malo”, remató.

