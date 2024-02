Esta tarde falleció el expresidente de Chile, Sebastián Piñera a los 74 años. Quien fuera mandatario en dos ocasiones, participó en el fútbol y en el deporte en general.

Juvenal Olmos expresó sus condolencias a los seres queridos del expresidente. “Me sumo a las condolencias a su familia, a la cual conozco muy bien, a su señora, a sus hijos. Hemos compartido en un par de ocasiones”, dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Lo primero al conocer la noticia, es la fragilidad de estar conversando hoy con una persona y capaz que al otro día no está. A pesar de que lo vemos en el mundo real, es como que no lo terminamos de asimilar muchas veces”, añadió el ex DT de La Roja.

Olmos mencionó que compartió en varias ocasiones con Sebastián Piñera. “Un tipo tremendamente emprendedor. Lo conocí en la Católica, dirigiendo a la Universidad Católica el 2001-2002. Luego lo conocí en la Selección. Luego como presidente respecto a la búsqueda siempre de perfeccionamiento del deporte en nuestro país”.

Además, reveló que estuvo junto a Gabriel Mendoza conversando con el exmandatario. “Varias veces estuvimos con el Coca Mendoza en su despacho, tratando de entender qué es lo que podíamos desarrollar eventualmente en alguno de sus momentos como Presidente”.

“Es una pérdida importante. Tiene un gran legado de acciones que seguramente en el tiempo se van a reconocer de mejor manera”, finalizó el entrenador.