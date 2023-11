Coquimbo Unido sufre un duro revés tras el triunfo ante Universidad de Chile que aseguró su pasaje a Copa Sudamericana y hasta podría llegar a la Libertadores. Sin embargo, se queda sin una de sus grandes figuras para la próxima temporada.

Esto porque Rubén Farfán anunció que no sigue en el elenco pirata en 2024, por lo que los últimos dos partidos del campeonato serán para cerrar su ciclo.

“Sé que vienen cosas importantes para el club. Pero ya no depende de mi. Estoy disfrutando estas últimas semanas. Me voy por grandes objetivos y sé que me va a ir bien. Lo importante es que se dejó al club en un torneo importante y porqué no, en la Libertadores”, reconoció el delantero de 32 años al programa “Vistazo Deportivo”.

Rubén Farfán, tras jugar la Copa Sudamericana y llegar a semifinales, además de retornar al equipo a la primera división, decidió no seguir en Coquimbo Unido (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Tras ello, recalcó que ahora solo piensa en su futuro tras cinco temporadas en el elenco de la cuarta región. “No voy a renovar. Se acabó un ciclo. Me quiero ir contento. Me hubiese gustado quedarme pero hay cosas que no dependen de mi. Fueron cinco años donde vivi lo mejor del fútbol. Me volví a reencontrar. Espero poder volver en Coquimbo que es mi casa”, agregó el futbolista.

¿Qué pasó entre Rubén Farfán y Fernando Díaz?

En la reciente victoria ante la U, Rubén Farfán no tuvo un partido destacado como acostumbra en el elenco pirata. Incluso desató la reacción de Fernando Díaz por su actitud al no saludar a los integrantes del cuerpo técnico.

“¿Qué andai hablando? Yo no te voy a aguantar pendejo c…o, ¿qué te creí?”, lanzó molesto el entrenador. Pese a esto “Nano” Díaz enfatizo que tiene una buena relación y que todo queda en cancha.

Pese a ello, Farfán recalcó que su salida no tuvo nada que ver con este tema. Incluso detalló que su relación con Díaz es de las mejores. “Nunca estuve enojado con el entrenador. Fue algo con un compañero pero se habló y todo arreglado. Quedó en la cancha. No sé porque se inventaron tantas cosas”, sentenció.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido disputa sus últimos partidos ante Unión La Calera este viernes 1 de diciembre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y luego el sábado 9 de visitante contra Magallanes.

Hasta el momento suma 44 unidades y marcha quinto directo a Copa Sudamericana. Ahora si la tabla corre por el desenlace de Copa Chile, y se dan una serie de resultados, podría llegar hasta Libertadores como Chile 3.