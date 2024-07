Coquimbo Unido busca reforzarse para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024. Los Piratas perdieron a su gran figura, Luciano Cabral, quien partió al León de México.

El equipo de la Cuarta Región fichó al mediocampista Juan Manuel Velásquez y ahora mira hacia el estadio Monumental, pues está interesado en incorporar a dos jugadores de Colo Colo.

Según informó el periodista de TNT Sports, Marcelo Muñoz, los Piratas están interesados en Matías Moya e Ignacio Jara. Estos futbolistas tienen poca continuidad en el equipo de Jorge Almirón.

En el caso de Moya, se refirió a temas que afectaron su continuidad. “En mi caso no jugaba hace mucho, porque me pasaron cosas extrafutbolísticas. Tuve dos infecciones, no tuve lesiones, nada, fueron cosas que me dejaron afuera porque tenían que pasar”, señaló en diálogo con Cooperativa Deportes.

Ignacio Jara es opción para Coquimbo Unido (Foto: Photosport)

¿Cuántos minutos han jugado Matías Moya e Ignacio Jara esta temporada en Colo Colo?

Moya ha jugado 291 minutos en lo que va de temporada, entre Campeonato Nacional, Supercopa de Chile y Copa Libertadores.

La situación de Jara es más dramática, ya que sólo jugó seis minutos en la derrota del Cacique por 3-0 ante Ñublense en Chillán y casi no es considerado en las citaciones.

Ninguno de los jugadores suma minutos en la segunda rueda, por lo que aún pueden cambiar de equipo. El mercado de pases cierra el jueves 8 de agosto a las 23:59.