El Campeonato Nacional 2023 está llegando a su fin y, junto con el término de la actividad, vienen los balances de los técnicos y personas del medio, donde seguramente más de alguno tendrá algo que decir sobre las figuras y las decepciones.

En ese ámbito, fue Claudio ‘Bichi’ Borghi quien se animó a armar su top 3 de jugadores del Campeonato Nacional 2023, algo que sucedió en la previa del compromiso entre Huachipato y Universidad Católica el fin de semana pasado.

Para el ex entrenador de Colo Colo, no hay dudas de quién es el jugador más desequilibrante que tiene hoy por hoy el balompié criollo: “Aravena (Alexander) es el jugador más desequilibrante que tiene el fútbol chileno”, dijo.

Para el Bichi, Aravena es el más desequilibrante del torneo. | Foto: Photosport

La sorpresa vino cuando Borghi mencionó a los otros dos, en donde no aparece ningún jugador de Universidad de Chile y sí una sorpresa que, hoy por hoy, difícilmente vuelva a ver minutos con su equipo.

“Junto con Jordhy Thompson y Carlos Palacios son los jugadores que hacen muchísima diferencia en el mano a mano”, reveló completando su top 3 con dos jugadores jóvenes de Colo Colo que marcaron diferencia adentro de la cancha.

Ahora restan dos fechas para ver cómo termina el Campeonato Nacional 2023, en donde de seguro Aravena y Palacios tendrán algo más que decir, mientras que Jordhy Thompson no podrá decir lo mismo.

Así se juega la penúltima fecha

La penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023 arranca este día viernes con el duelo entre Coquimbo Unido y Unión La Calera, mientras que para el domingo a las 18:00 están pactados los compromisos de Colo Colo vs Unión Española, Cobresal vs Universidad de Chile y Ñublense vs Huachipato.

La tabla; arriba y abajo

Al tope de la tabla está Cobresal con 53 puntos, seguido de Colo Colo y Huachipato con 51 unidades. En la parte baja, Deportes Copiapó, Magallanes y O’Higgins definirán al equipo que acompañará a Curicó Unido en la Primera B.