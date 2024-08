Leyenda naranja le para los carros a Cristian Insaurralde: “Cobreloa no es un equipo chico”

Cobreloa atraviesa un complicado momento futbolístico. Los dirigidos por Dalcio Giovagnoli cayeron por 4-0 ante Universidad de Chile en el Nacional y necesitan urgente un triunfo frente a Coquimbo Unido este martes a las 20:30 en el estadio Zorros del Desierto. Aquello para no caer a la zona de descenso.

Tras el partido ante Universidad de Chile, Cristián Insaurralde hizo un descargo respecto a las críticas que reciben. “La gente que habla constantemente y tira mierda no solamente a mí a todos, son gente que están tranquilas en sus casas y no aportan ni siquiera, creo, ni una sola cuota mensual al club”, fue parte de lo que dijo el futbolista.

El ídolo de Cobreloa, Víctor Merello le paró los carros al futbolista y aseguró que en cualquier club hay exigencias: “Primero cuando uno ve a que equipo lo necesita, se interioriza que tipo de situación es. Cobreloa no es un equipo chico, es un equipo con una historia tremenda. En cualquier institución te van a exigir al máximo, porque a todos nos gusta ganar”.

“Si esas críticas no las soporta es porque no está comprometido o no está para lo que se necesita de un jugador de Primera División”, agregó el histórico exfutbolista subcampeón de América con el cuadro Naranja.

Víctor Merello avisa que el partido frente a Coquimbo Unido marcará un antes y después para Cobreloa

El equipo de Dalcio Giovagnoli tiene un encuentro muy importante en casa por la fecha 22, el cual Víctor Merello considera fundamental: “El partido con Coquimbo va a marcar el antes y el después, porque si Cobreloa no logra sumar puntos, es indudable que ahora empieza a luchar por otra cosa más, una por lograr puntos y otra por zafarse de esa situación, porque aún tiene gente que están juntos y otros que están abajo, a eso es lo que hay tratar de no llegar. Eso te lo puede dar ese partido”.

También se refirió al clásico que se viene el domingo 1 de septiembre a las 15:00: “Jugar en Colo Colo es algo diferente, algo donde hay que poner otra cosa, pero si el jugador no está comprometido, que ya las críticas le molestan, es indudable que todo eso va a pesar.

“Colo Colo va a necesitar todos los puntos, porque lo único que quiere es estar en los primeros lugares. Va a ser un partido complicadísimo y Cobreloa a lo mejor se va a jugar el todo por el todo”, finalizó.