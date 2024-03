Universidad de Chile derrotó por 1-0 a Colo Coloen el estadio Monumental en la versión 195 del Superclásico del fútbol chileno. Una de las polémicas que dejó el encuentro fue la jugada de Maximiliano Falcón con Fabián Hormazábal.

La acción no fue revisada por José Cabero. Este lunes se revelaron los audios del VAR y se aclara que el árbitro no fue a revisar la jugada, debido a que desde la cabina interpretaron que no era acción de roja, por lo que no se pudo activar el protocolo.

“José está chequeada la situación. Primero lo tiene tomado el jugador azul y cuando Falcón se suelta, le pasa a llevar el rostro con el brazo, pero primero lo tiene tomado el azul”, le comunicaron al juez central del encuentro.

También se revisó el gol no cobrado de Esteban Pavez a Colo Colo. El VAR tras mirar diversas tomas, determinó primero que el balón no ingresó tras el cabezazo de Falcón, luego que no hubo penal contra Peluca y que el balón dio en la mano del mediocampista antes de ingresar al arco.

“José, todo chequeado. Mano de Pavez, convierte un gol con mano”, le comunicaron a Cabero.

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y la Universidad de Chile?

Colo Colo jugará ante Sportivo Trinidense este miércoles a las 21:30 en el estadio Monumental por la fase 3 vuelta de la Copa Libertadores. Los Albos después visitarán a Coquimbo Unido el domingo 17 de marzo a las 12:00 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Por su parte, Universidad de Chile recibirá a O’Higgins el sábado 16 de marzo a las 18:00 en el Estadio Nacional por la cuarta jornada del Torneo.

Aquellos encuentros serán los últimos previo a la fecha FIFA de marzo que tendrá a la Selección Chilena de Ricardo Gareca jugando ante Albania en Parma y Francia en Marsella.