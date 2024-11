Guillermo Paiva busca club luego de su salida de Colo Colo. El delantero paraguayo no fue comprado por el cuadro albo y se terminó su préstamo desde Olimpia.

Sin embargo, tiene deseos de seguir en Chile. ¿La razón? Le gustó el país tras su paso por Macul y por ello su nombre, según reportó el periodista Rodrigo Arellano, fue ofrecido a Palestino.

No obstante, los árabes no son los únicos que contemplan su posible fichaje. Y es que hay dos clubes que ya preguntaron por él. El medio AS Chile reveló que uno de los clubes que consultó por su carta fue Everton.

El cuadro viñamarino hizo las primeras averiguaciones por el atacante e intenta conseguir su préstamo con opción de compra. Todavía no logra convencer al elenco dueño de su pase.

¿Cuál es el otro equipo? Según detalló el sitio señalado, al cuadro de la Región de Valparaíso se le sumó Deportes La Serena. Tras haber conseguido el ascenso, los granates hicieron sus respectivas consultas por el paraguayo.

Por el momento, no se inclina por ninguna de las opciones. Descansa luego de una ardua temporada con Colo Colo, en la que no pudo convencer a Jorge Almirón y compañía para conseguir su estadía.

Guillermo Paiva busca club luego de su salida de Colo Colo.

El 2024 de Guillermo Paiva en Colo Colo

Cabe destacar que Guillermo Paiva arribó al Estadio Monumental a comienzos de 2024. Alcanzó a jugar 38 compromisos con la camiseta alba, pero tan solo anotó en tres ocasiones.

Este último registro sentenció su salida de Colo Colo. Sigue perteneciendo a Olimpia, pero no hay luces de que siga desarrollándose profesionalmente en el elenco paraguayo.

En este último tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025. Desde julio del próximo año ya podrá comenzar a negociar como jugador libre. Punto a destacar en una posible negociación por el club dueño de su pase.