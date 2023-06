El fútbol chileno, la Chilean Premier League o como usted quiera llamarle -nuevamente- está en llamas y no precisamente por algún partido dentro de la cancha, si no que uno que se disputa fuera de ella y que los protagonistas no son los futbolistas. El arbitraje chileno tiene un nuevo escándalo con Julio Bascuñán como protagonista y un par de antagonistas, que fueron descubiertas, como es el caso de Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza.

El juez fue apuntado por protagonizar un conflicto de interés, ya que tendría una relación extramarital con Leslie Vásquez y, con ello, la jueza habría sido favorecida con distintas designaciones, capacitaciones y partidos fuera de Santiago. Eso no le gustó para nada a Nahuelcoy y Toloza, quienes denunciaron este hecho en forma anónima y ahora se exponen a un duro castigo.

Nahuelcoy y Toloza llegaron hasta las oficinas del oficial de Cumplimiento de la ANFP, Miguel Ángel Valdés, donde reconocieron la maquinación de esta denuncia y grave acusación. La sanción que arriesgan las dos árbitras es hasta de 3 años fuera del referato. Ambas juezas, que realizaron esa denuncia en forma anónima, finalmente, fueron delatadas con sus identidades.

Cindy Nahuelcoy protagoniza un nuevo escándalo en el fútbol chileno (Photosport)

Según consigna La Tercera, Nahuelcoy y Toloza admitieron que todo esto fue parte de un complot, de un enojo y que, además, las dos árbitras lloraron ante Bascuñán reconociendo todo al igual que una teleserie digna de algún canal público de la televisión chilena.

Las dos reconocieron que articularon esta denuncia y que pretendían responsabilizar a Bascuñán por una supuesta preferencia a Vásquez, quien, además, fue seleccionada para ir en representación de Chile al Mundial Femenino junto a María Belén Carvajal y Toloza.

La acusación no tiene asidero, ya que -según la publicación- Nahuelcoy tuvo más designaciones este 2023 con 16 entre árbitra asistente y el AVAR, mientras que Vásquez suma 12. Es más, la denuncia fue realizada desde el computador de Nahuelcoy y las denunciantes no han ido siquiera a entrenar. Acá, se intentó hacer una denuncia sin sustento y las que encabezaron esta “rebelión” fueron sorprendidas infraganti.