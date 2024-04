El Campeonato Nacional 2024 vivió una nueva jornada al rojo vivo en donde se vieron partidazos y un golazo de Luciano Cabral que seguramente dará la vuelta al mundo por la espectacular maniobra que hizo para adelantar a su equipo ante Everton.

El argentino naturalizado chileno ha sido, por lejos, una de las figuras más descollantes de Coquimbo Unido y llama la atención de varios equipos de la capital que se mueren por contar con sus servicios.

En esa línea, fue un romance de verano el nombre de Cabral con Colo Colo, que, si bien sonó por todos lados, no se materializó nada. Ahora, fue Manuel de Tezanos quien soltó una absoluta bomba sobre su futuro.

Luciano Cabral hizo un magistral golazo ante Everton. | Foto: Photosport

Consultado en Balong sobre si le gustaría ver a Cabral en un grande de Chile o afuera, De Tezanos no se guardó nada: “Según lo que me contaron y no gente de la U… me topé con un pajarito que no me topaba hace mucho tiempo y me dijeron que Cabral va a la U y no a Colo Colo”, reveló.

El furor por Luciano Cabral, incluso, lo ha llevado a estar en el tapete para la Copa América, pero De Tezanos le cierra la puerta a esa idea diciendo que “Es muy improbable que vaya a la Copa América por su situación judicial en Argentina. Yo digo lo que escuché y sé más, pero me voy a quedar ahí”, complementó.

¿Dará el salto a la capital? Lo cierto es que Luciano Cabral está dejando la grande en Coquimbo Unido con un nivel brutal que tiene a los piratas con vida en Copa Sudamericana y peleando en la parte alta del Campeonato Nacional 2024.

El próximo partido de Coquimbo Unido

El conjunto pirata recibirá el próximo viernes 3 de mayo a las 7 de la tarde de Chile continental la visita de Huachipato, donde el equipo de Nano Díaz buscará los tres puntos para quedar como sublíder del torneo.