El fútbol chileno hoy en día se encuentra inmersa en una importante crisis y todo es por los distintos disturbios que han protagonizado los vandálicos que se disfrazan de hinchas, los que hoy en día imposibilitan de que se puedan desarrollar de buena manera lo que es nuestra competencia por sus actos de violencia.

Sobre esto, un ídolo de Colo Colo como lo es Marcelo Barticciotto comentó ante esta gran problemática en el programa ‘F90’ de ESPN, en donde reflejó su gran pena por lo que se vive hoy con el fútbol chileno y en la que propone una drástica medida para acabar con todos estos actos que han secuestrado nuestra liga.

“Yo tengo una opinión respecto al tema, más allá de que me de lata por que nos perjudica a todos, nos perjudica como programa, como medio, espectadores y amantes del fútbol, yo creo que se tiene que suspender el fútbol hasta que no sean capaces de controlar esto”, comenzó señalando Barticiotto.

Profundizando en su idea, el ‘Barti’ indica que no puede ser posible que una competencia profesional no se pueda desarrollar en su totalidad y que los grandes entes de nuestro país no sepan organizar un evento deportivo, tal como lo hacen para un concierto musical.

La violencia se toma el fútbol chileno | Foto: Photosport

“No puede ser que todas las fechas estén suspendiendo 3 o 4 partidos y el fútbol siga como si nada, no tienen la capacidad para tratar de controlar un espectáculo que no estamos hablando de un recital que van 70 mil personas o en los partidos de antes que habían 80 mil personas”, explicó con fuerza.

Finalmente, Barticciotto hizo un importante llamado a todos los protagonistas para poder hacer frente a lo que es este problema que tiene secuestrado a nuestro fútbol, en la que replica que si se mantiene todo igual, el fútbol chileno se tiene que paralizar de manera indefinida.

“Si no son capaces de ponerse los pantalones el Estado, Carabineros, el fútbol en especial, yo creo que acá hay una mayor responsabilidad de los clubes que son Sociedades Anónimas que dijeron que iban a mejorar el fútbol cuando entraron y no han hecho nada, la mayoría, algunos si. Yo digo que suspendan, suspendan hasta que sean capaces de asegurar que el espectáculo se pueda realizar”, concluyó.