La noticia fue dura en este martes. La final de la Supercopa que se iba a disputar entre Universidad de Chile y Colo Colo fue suspendida por la ANFP, tras no tener una respuesta definitiva de parte de la Delegación Presidencial de la Región de Coquimbo.

Se retiró la propuesta de hacer el partido en La Serena, ante la lentitud de definiciones, pese a que se estaban llevando a cabo toda la logística para que el duelo se pudiese realizar.

Es por eso, que BOLAVIP CHILE conversó con el ex jugador Víctor Hugo Castañeda, quien mostró toda su incomodidad ante esta dura decisión. “Es tremendo, es vergonzoso, cerremos la puerta por fuera y nos vamos, ¿Cómo no somos capaces de controlar un simple partido? Algo huele mal”, dijo el comentarista.

Continuando en su postura, VHC dijo que acá en el país se ha perdido el respeto por todo. “Aquí en Chile, hace rato que se rompió la institucionalidad y nos dejamos llevar por quién grita más, por quién echa más la choreada con mayores epítetos y eso no puede ser. Tenemos que poner la pelota en el piso y replantearnos para dónde vamos como sociedad y como fútbol chileno”, sentenció.

“El fútbol está viviendo una crisis hace rato y no nos queremos dar cuenta, nos hacemos los giles”, añadió el ex futbolista de la U.

Castañeda: “Estos Pseudo Hinchas nos dejan sin fútbol”

A su vez, el ex entrenador de los azules señala que ni siquiera da para sumar esperanzas que esto puede cambiar. “Hace rato que no me hago ilusiones porque si no, me decepciono. Desgraciadamente, si no somos capaces de plantearnos en una posición dura y te guste o no, hoy (Pablo) Milad es el presidente de la ANFP y respetemos eso”, recalcó.

Finalmente, lamentó que hayan aficionados que determinen qué partidos se pueden jugar o no. “No puede ser que siendo martes y el jueves se iba a ratificar el partido. Qué tiempos aquellos donde se programaba con anticipación y tu sabías cuándo ibas a jugar. Hoy, es ver si nos dejan jugar fútbol estos pseudo hinchas, me da pena que no seamos capaces de atacar este problema”, cerró Víctor Hugo Castañeda.