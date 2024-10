El periodista y reportero de TNT Sports no quedó indiferente a las palabras de David Pizarro sobre su pregunta a Charles Aránguiz.

Charles Aránguiz aclaró la polémica por haber sido el jugador que no le respondió a Ricardo Gareca el sábado pasado, toda vez que Marcelo Díaz le consultara tras la victoria de Universidad de Chile sobre Universidad Católica en el Clásico Universitario.

La pregunta, eso sí, no pasó desapercibida para David Pizarro quien, mediante sus Redes Sociales, aplaudió la respuesta de Charles Aránguiz y liquidó al periodista por haber hecho una ‘pregunta hueona’.

Aránguiz respondió dudas en La Roja. | Foto: Photosport

En el programa Todo es Cancha, el profesional de las comunicaciones justificó sus palabras: “Yo le hago tres preguntas; el gol en su regreso, lo que suceda con las fechas y la última le pregunto si fue el jugador que no le respondió a Ricardo Gareca”, abrió los fuegos.

En esa línea, Díaz asegura que no es fácil hablar con el Príncipe y larga diciendo que “Con Charles Aránguiz no hay muchas chances para conversar, su nombre estaba dando vuelta como el jugador que no le había respondido a Ricardo Gareca”.

En el cierre, el periodista no se lo manda a decir con nadie a David Pizarro: “Yo sé que es un ídolo en la U, la gente lo aplaude. Pero, un jugador que se borró tantas veces de la Selección y en los peores momentos, y no dio este tipo de respuestas porque se escondía de los técnicos que lo convocaban, no es necesario responder. Se borró muchas veces”, remató.

El próximo partido de Universidad de Chile

Universidad de Chile deberá enfrentar a Ñublense en Chillán la próxima semana, compromiso que aún no cuenta con una programación oficial por parte de la ANFP y se jugará en simultáneo con el Colo Colo vs. Deportes Iquique.