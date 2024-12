Marcelo Díaz entregó una información que causó revuelo en el mundo azul y en el ambiente del fútbol chileno. El reporte del periodista tenía que ver con la incorporación a futuro de Alexis Sánchez a Universidad de Chile.

“Es su deseo. 2027… ahí te la dejo”, expresó el profesional de las comunicaciones en TNT Sports. En el programa Pelota Parada el comunicador se tomó un tiempo para aclarar lo que expuso.

“Es una cuestión que tiré el otro día en Todos Somos Técnicos. Estábamos hablando de Alexis Sánchez, la pregunta era si es que este era su último gran contrato en Europa, con Udinese o su última oportunidad en Europa. Entonces dije le quedan seis meses de contrato, que es renovable por uno más, porque firmó uno más uno, un año por un posible otro”, empezó aclarando.

Díaz mencionó cuando se abre la opción de que se crucen los caminos de Maravilla y la U: “¿Cuántos años tiene Alexis? Va a cumplir 36 años. Estamos hablando de un año y medio más con Udinese. Él siempre ha manifestado su intención de jugar en Universidad de Chile, entonces estamos hablando de la temporada, a mediados de 2026, ya casi 2027”.

El reportero consignó que cuando el jugador quiera volver a Chile, el primer llamado llegará desde el Centro Deportivo Azul: “Si Alexis Sánchez termina sus contratos en Europa y tiene el deseo de venir a nuestro país, Universidad de Chile va a ser el primer equipo que lo va a llamar, eso está claro”.

Marcelo Díaz reporta que Universidad de Chile llamará a Alexis Sánchez, esto cuando el jugador quiera volver a Chile. (Foto: Photosport)

También aclara que en Universidad de Chile no buscarán que el jugador rompa un vínculo contractual: “Lo van a llamar en algún momento cuando termine su contrato. No se lo van a levantar a Udinese, no es que esté dentro de los planes, pero si él termina sus contratos en Europa y quiere volver a Chile, la U va a ser el primero en llamarlo”.

Por último, adelantó que a futuro habrá un telefonazo: “Eso es. No es más que eso. No es que haya algo hoy, no, él quiere venir a la U, la U lo quiere, no, no hay nada de eso. No sé si tienen el teléfono de Alexis en la U, pero en algún momento lo van a llamar, en algún momento de la carrera lo van a llamar”.