Mario Salas asume el desafío de dirigir a Ñublense en la temporada 2024. Jaime García salió en septiembre del año pasado y Hernán Caputto tuvo una corta estadía de tres meses. El periodista Fernando Agustín Tapia le consultó sobre si le genera un peso asumir luego del gran trabajo que realizó el Búfalo.

“Algo le genera el peso que significa dirigir un equipo donde García hizo un tremendo trabajo, llegó a competencias internacionales. Lo sufrió un poquito Caputto, que también contribuyo con alguna declaración sacada por ahí que me parece le pesó ¿Cómo valora esa situación que tienes que enfrentar? Porque evidentemente va a estar el fantasma de Jaime García”, le preguntó FAT en el programa Pauta de Juego.

El DT de los Diablos Rojos aseguró que no le tiene miedo el desafío. “A pesar de que llevo pocos años dirigiendo, soy una persona que ha tenido desafíos súper grandes. He dirigido equipos grandes en Chile, equipos grandes en Perú y la verdad es que no tengo temor a enfrentar esto con Ñublense”, expresó.

“De ninguna forma, al revés, a mi me presenta algo desafiante. Poder lograr lo que Ñublense logró hace un par de años atrás, para mí se presenta como un desafío, como un objetivo. Temor a eso no tengo en absoluto”, añadió.

En ese aspecto mostró su respeto a sus antecesores Hernán Caputto y Jaime García. “Por otro lado si le tengo un respeto tremendo a Jaime y a Hernán por lo que hicieron antes de que yo llegara. No darle el real valor a lo que hizo Jaime a este equipo, de mi lado sería poco serio y sería ni siquiera mal visto, sino que sería de no buena gana el hecho de no darle realmente el valor”.

Salas reconoció lo realizado por el Búfalo García: “Sería muy necio en no darle valor a lo que otros hicieron antes que uno. Uno debe construir en base a lo que los otros han hecho. Lo que hizo Jaime en estos años en Ñublense que fue realmente hermoso y muy bueno y lo que hizo Hernán con el poco tiempo que estuvo, tengo que ser lo suficientemente sabio e inteligente para aprovecharlo y armar un edificio con esas bases de sustentación, con ese andamiaje”.

Mario Salas tiene palabras de elogio para el trabajo de Jaime García (Foto: Photosport)

Mario Salas quiere que la gente se identifique con la forma de jugar de Ñublense

El estratega mostró su orgullo por tomar el desafío: “Más que vivir con esa presión por decirlo de alguna forma, a mí enorgullece estar en un equipo que representa tanto a una ciudad”.

Por último mencionó que su objetivo es atraer al público con el estilo de juego. “Nunca me había pasado estar con un equipo que sea el único representativo de la ciudad. Ñublense es Chillán, es muy representativo y lo realmente desafiante es hacer que la gente vaya al estadio, que se identifique con el equipo y la forma de jugar, que sea seductor para cada una de las personas poder ir a ver a Ñublense de Chillán”, concluyó.