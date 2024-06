El mediocampista de 32 años asegura que no ha conversado con Charles Aránguiz, pero destacó como "ideal" un eventual fichaje del histórico de la Roja en el cuadro Naranja.

El formado en Cobreloa, Charles Aránguiz, finaliza contrato a final de temporada en el Inter de Porto Alegre. Sin embargo, existe una posibilidad que el histórico futbolista de la Selección Chilena pueda ir a otro club en el mercado de pases de mitad de temporada.

Según informó BOLAVIP CHILE, Cobreloa al igual que la Universidad de Chile, quiere el retorno del mediocampista bicampeón de América. En el cuadro de Calama se encuentra Mario Sandoval, primo del bicampeón de América que conversó con En La Línea Deportes.

“Sí, por ahí me comentaron”, expresó el mediocampista sobre la noticia del eventual retorno del ex Bayer Leverkusen a los Zorros.

Sin embargo, dejó claro que no maneja información acerca de un posible fichaje de Aránguiz en el cuadro loíno: “No he hablado con él, no tengo idea si llegase a venir o no”.

Sandoval aseguró que sería muy bueno para el hincha loíno que el oriundo de Puente Alto regresara a Calama: “Si fuese así, sería un sueño para gente de Cobreloa. Sería ideal si viene y si no, será quizás para más adelante”.

Charles Aránguiz finaliza contrato a fin de año con el Inter de Porto Alegre. (Foto: Photosport)

Mario Sandoval se refiere al complicado presente de Cobreloa

Cobreloa se prepara para la segunda rueda. Los loínos buscarán salir de la zona de descenso tras sumar 14 puntos en los primeros 15 encuentros, que los tienen en el penúltimo puesto. Mario Sandoval analiza el primer semestre de los Zorros.

“Mal, se evalúa de mala manera. Nosotros como equipo lo tenemos claro y cada uno de los jugadores quiere revertir esto y sacar buenos resultados”, expresó el mediocampista.

El jugador se refirió a la mala campaña: “Son muchas cosas (los factores). Si te pones a preguntar, quizás cada uno tiene diferente punto de vista. Creo que el complemento fue una mala rueda y lo sabemos, así que cada uno tendrá su autocrítica, su análisis propio y verá que tiene que mejorar para aportar al equipo y sacar muchos mejores resultados”.