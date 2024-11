¿Matías Zaldivia o Maximiliano Falcón? Juvenal Olmos sepulta el debate sobre quién tuvo mejor temporada: "Yo no tengo dudas"

Colo Colo y Universidad de Chile han animado una lucha feroz por el Campeonato Nacional 2024, donde todo se definirá en la última fecha y son los albos los que tienen la primera opción para quedarse con la corona del torneo.

El equipo dirigido por Jorge Almirón tiene 66 puntos y tendrá que visitar a Deportes Copiapó en el norte del país, mientras que los de Gustavo Álvarez tienen 64 unidades y deberán recibir a Everton de Viña del Mar en el Estadio Nacional.

Falcón ha sido una de las figuras de Colo Colo este 2024. | Foto: Photosport

El panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports eligió al mejor ‘Central por izquierda’ del Campeonato Nacional 2024, donde los dos nominados más destacados eran Matías Zaldivia de la U y Maximiliano Falcón de los albos.

Cuando le consultaron a Juvenal Olmos por su elegido para dicho puesto en el campo de juego, el ex entrenador de Universidad Católica y la Selección Chilena no dudó ni medio segundo: “Yo no tengo dudas, Falcón”, dijo.

Lo cierto es que Maximiliano Falcón ha tenido una campaña brutal con los albos, donde fue pilar fundamental en la defensa que llevó al Cacique a meterse dentro de los 8 mejores equipos del continente en Copa Libertadores de América.

Así se define el torneo

Si Colo Colo vence a Copiapó, es campeón. En caso de que los albos empaten, serán campeones si la U no derrota a Everton, de lo contrario, habrá una súper final. ¿Y si pierden? El Cacique levantará la corona si la U no gana y, si lo hace, el título quedará en manos de los azules.