Lucas Nervi se ha transformado en el atleta del momento en el Team Chile que disputa los Juegos Panamericanos 2023. El deportista de 22 años logró el sexto oro en el lanzamiento de del disco el reciente lunes.

Con un lanzamiento de 63,39 metros el chileno consiguió subirse al podio y hacer escribir un heroico capitulo en el estadio Nacional. “Esta medalla es de todos”, recalcó el aleta tras pasar varias horas firmando autógrafos y tomándose fotografías con los fanáticos.

Incluso su salida del recinto llamó la atención porque se trasladó en el Metro de Santiago hasta su casa. Lugar en el que su madre no tenía nada preparado porque jamás pensaron que podría lograr la presea dorada.

Sin embargo, el triunfo de Nervi tuvo una especial motivación y que se dio en las horas previas a la crucial competición. Justo cuando se trasladaban hacia la Villa Olímpica.

La dedicatoria de Lucas Nervi

El atleta comentó un particular episodio que vivió junto con su compañero Claudio Romero. Lo que tuvo como protagonista a un conductor de la aplicación Uber.

El sujeto denigró al elenco de Chile en estos Juegos Panamericanos 2023. Al punto en que indicó que no serían capaces de sumar medallas de oro ni lograrían superar a las grandes potencias del continente.

“Nos tocó un Uber que nos decía que el deporte chileno es una basura prácticamente, que no teníamos como ganarle a las potencias mundiales. A ese caballero le dedicó esta medalla. ¡Para ti! No sé como te llamas, pero me enojé mucho contigo y te lo hice notar”, enfatizó Nervi en conversación con TVN.

“Obviamente fue todo una conversa. Yo le dije: ¿estas viendo los Juegos Panamericanos? y me dijo que ‘no’. Entonces le dije ‘qué estás hablando’. El deporte en Chile ha avanzado mucho. Me emociona pensar cómo va a ser esta conversación en el futuro. Es emocionante ver a Martín Vidaurre decir que pudo haber ganado la de oro y se va enojado con otra medalla”, recalcó.