"Me pagó el arreglo": Hincha de Unión Española da por cerrado el tema de su carrito que fue lanzado a la cancha del Estadio Santa Laura

Más allá del triunfo de Unión La Calera por la cuenta mínima ante Unión Española el pasado día viernes en el Estadio Santa Laura, el encuentro estuvo marcado por un suceso bien en particular.

Desde el sector andes del mencionado recinto deportivo, un ofuscado hincha hispano lanzó un carrito de desplazamiento o conocido popularmente como “burrito” a la cancha, trasuntando toda su bronca por el desempeño del equipo rojo.

Desde luego, el aficionado fue detenido y ya reconocido por la dirigencia hispana, al cual se le aplicará el derecho de admisión para todas las canchas del fútbol profesional chileno.

Pero, ¿A quién pertenecía este carrito? A Tomás Izurieta, también hincha de Unión Española, quien fue acompañado por su padre de 71 años y en diálogo con Las Últimas Noticias, narró todo el suceso.

“Ya me pagó el carrito”

Pero la gente quería saber en concreto, su el sujeto se había hecho cargo de su error y en específico del arreglo del móvil, “caché que las ruedas traseras se habían roto. El arreglo, en todo caso, no salió tan caro”, dijo Izurieta a LUN.

Ahora bien, la gente quería saber si el sujeto se hizo cargo o no de los gastos de arreglo del burrito, a lo que el muchacho dio a conocer la gran verdad del tema en cuestión.

“Ya me pagó el arreglo”, sostuvo Tomás, quien además agregó que no hará nada más desde el punto de vista legal, “yo creo que quedará todo ahí. No quise irme a juicio ni nada porque se que va a salir más caro y es más pérdida de tiempo, ¿Para qué?” concluyó el joven hincha hispano.

Así quedó el carrito en la cancha del Santa Laura (Captura)

