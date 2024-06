El entrenador pirata ya comienza a hacerse la idea de no contar con el 10, aunque afirma que su club intentará retenerlo.

¿Sigue Luciano Cabral en Coquimbo? Fernando Díaz se sincera: "Yo no tengo la injerencia que me gustaría"

No cabe duda que Luciano Cabral es uno de los grandes jugadores de la primera rueda. El volante desde que llegó a Coquimbo Unido ha demostrado su talento, por eso su futuro es incierto y es el propio entrenador de los piratas, Fernando Díaz, el que se refiere a la teleserie del mercado de pases.

En conversación con BOLAVIP, el Nano no esconde que “me encantaría tener a Luciano para la segunda rueda, pero si no, hay que arreglársela igual, esto es como la vida, cuando uno piensa que está todo armado, pasa algo y hay que rearmar”.

En esa misma línea, el entrenador de Coquimbo confiesa que “yo no tengo la injerencia que me gustaría, hay un tema dirigencial y del jugador y de su entorno, existen cláusulas y otras cosas, pero por lo que me ha dicho el gerente deportivo están tratando de que el jugador siga en Coquimbo, pero después puede pasar cualquier cosa”.

Consultado si ha tenido alguna conversación con Cabral, el DT cuenta que “he hablado con él, conversamos harto, pero lo que conversamos queda ahí, uno intenta aconsejar y con un cariño especial con el jugador, le di mi punto de vista, y ahora es él que tenga que decidir, reitero que ojalá siga en el club”.

Fernando Díaz intenta poner paños fríos y no hacer un escándalo por la posible partida del 10. “Siempre va a pasar con los jugadores buenos, que todos los van a querer, por mi parte como entrenador queremos tener un plantel competitivo para el segundo semestre”, indica.

Respecto a lo que viene para Coquimbo Unido en la segunda rueda y la posibilidad de reforzarse, Fernando Díaz no esconce que todo “va a depender mucho de lo que pase con Luciano y esto se tiene que dilucidar en la semana a más tardar, porque si se va, tenemos que buscar en esa posición”.