O’Higgins todavía se encuentra celebrando el tremendo triunfo obtenido el fin de semana pasado, donde atendieron en calidad de visitante a nada más ni nada menos que a Universidad Católica en el remozado Claro Arena.

Los tres puntos obtenidos por el cuadro celeste ilusionan a los hinchas con poder llegar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América y, para poder lograrlo, deberán seguir con el tranco ganador en las 4 fechas que restan.

Si bien todavía falta para que concluya la Liga de Primera 2025, es prácticamente un hecho de que O’Higgins clasificará a un torneo internacional y, en esa línea, ya hay nombres que están sonando para llegar la próxima temporada.

Benedetto tuvo un paso para el olvido en Newells. | Foto: Getty Images

El medio partidario ‘O’Higgins Total’ aseguró que Darío Benedetto, ex delantero de Boca Juniors y el Olympique de Marsella, estaría en los planes del cuadro celeste para darle un plus a su delantera el próximo año.

El rumor se sustenta en la buena relación entre el jugador y el representante de jugadores Christián Bragarnik, lo que podría acercar posiciones para que Benedetto pueda relanzar su carrera tras pasos para el olvido en Olimpia de Paraguay y Newells Old Boys.

¿Se dará? Habrá que esperar hasta el final de temporada para ver si O’Higgins se anima con Darío Benedetto, jugador que en estos momentos se encuentra libre tras haber llegado a un acuerdo de salida con Newells Old Boys de Rosario.

