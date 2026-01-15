El Mercado de Fichajes no solo se mueve en los clubes grandes como Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, sino que también los hace en los de menor envergadura y con nombres que seguramente darán de qué hablar.

Ese es el caso de Audax Italiano, club que el día de ayer oficializó como nuevo refuerzo a un jugador formado en las inferiores de Universidad Católica y con pasos por equipos como Colo Colo, Unión La Calera y Unión Española.

Ballesteros llega a Audax Italiano. | Foto: Photosport

“¡Ballesteros al arco itálico! El guardameta de 23 años y 1,95 de altura, Martín Ballesteros, se suma a la Famiglia de Audax Italiano para afrontar la temporada 2026”, colgó el cuadro de La Florida en sus Redes Sociales.

En esa línea, repasa el CV del jugador y evita mencionar a su archirrival, Unión Española: “El joven portero que tiene pasos por Universidad Católica, Colo Colo y Unión La Calera, entre otros, ya se sumó a los trabajos de pretemporada de Gustavo Lema y su Cuerpo Técnico”.

Así las cosas, Martín Ballesteros tendrá una nueva oportunidad para ir ganando rodaje en el fútbol chileno en un equipo que esta temporada 2026 deberá enfrentar cuatro torneos con participación en Copa CONMEBOL Sudamericana incluida.

En síntesis

Audax Italiano oficializó el fichaje del portero Martín Ballesteros para la temporada 2026.

El guardameta tiene 23 años, mide 1,95 metros y proviene de Unión La Calera.