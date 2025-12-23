El Mercado de Fichajes se mueve en el fútbol chileno y un equipo que volverá a ser protagonista en la máxima categoría después de mucho tiempo es Deportes Concepción, quien logró el anhelado ascenso esta temporada derrotando a Cobreloa en la final de la liguilla.

El León de Collao se quiere armar en serio y, para aquello, ya fichó a jugadores como Cristián ‘Banana’ Suárez, quien ayudará al equipo en primera instancia a mantenerse en la categoría durante el 2026.

Los golpes de mercado no se quedan ahí, ya que según informó el periodista César Luis Merlo, Deportes Concepción logró golpear nuevamente en el piso a Cobreloa y lo dejó sin su máxima figura.

Aldrix Jara parte a Concepción. | Foto: Photosport

“Aldrix Jara es nuevo refuerzo de Deportes Concepción. Llega con el pase en su poder y firmará contrato por dos años”, informó el comunicador en su cuenta oficial de X sobre la nueva contratación sureña.

Aldrix Jara fue, por lejos, el mejor jugador de Cobreloa durante la temporada 2025 donde rozaron el ascenso a la Primera División. Ahora, el ex Santiago Wanderers parte precisamente al equipo que dejó sin pan ni pedazo a los loínos.

Así las cosas, Deportes Concepción pretende armar un equipo competitivo el 2026, poder mantenerse en Primera División y ser protagonista en torneos como la Copa Chile o la flamante Copa de la Liga.

En síntesis

Deportes Concepción ascendió a Primera División tras derrotar a Cobreloa en la final de liguilla.

El defensa Cristián ‘Banana’ Suárez fichó como refuerzo del equipo penquista para la temporada 2026.