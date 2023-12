La temporada 2023 se da por finalizada dentro de nuestro fútbol nacional, en la que durante dicho año diversas opiniones fueron las que entregaron los especialistas deportivos ante distintos temas, los cuáles hicieron un importante eco a nivel nacional.

Por esto, en Bolavip Chile en esta jornada hacemos elección de los comentarios más rimbombantes que periodistas y ex futbolistas realizaron en este 2023.

Claudio Borghi sobre Alexis Sánchez y su rol de 10 en La Roja: “Termina siendo intrascendente él y el equipo”

Sánchez no tuvo un buen rendimiento con La Roja | Foto: Photosport

“A mi me gustan muchos los especialistas y desgraciadamente Alexis Sánchez no es su especialidad ser creador ¿lo puede hacer bien algunas vez? si, lo puede hacer, es un gran jugador, pero estas obligaciones que se le da de poder crear y no tiene la capacidad, termina siendo intrascendente él y el equipo“.

Jorge ‘Coke’ Hevia sobre Darío Osorio: “Le cagaron la cabeza con tanta oferta”

Osorio no tuvo un buen pasar en la U de Pellegrino | Foto: Photosport

“Al pobre cabro le tienen cagada la cabeza con las ofertas que llegan y las que supuestamente llegan, porque hay prensa que es parte del juego y hoy Osorio es banca en un equipo que no se le cae el talento. Es un buen equipo, que Pellegrino lo ha hecho jugar bien, pero no se le cae el talento. Es inentendible”

Claudio Palma sobre Nayel Mehssatou: “No ha sido ni la mitad de Isla en todos los partidos que tiene“

Mehssatou no ha podido convencer en La Roja | Foto: Photosport

“Si no lo convocaste y no te gusta Matías Fernández, sales con Messathou que no ha sido ni la mitad de Isla en todos los partidos que tiene. Yo creí que va a jugar Catalán, un tipo que tiene regularidad en Argentina y no juega de lateral, es que yo no entiendo nada“.

Mauricio Pinilla y los dueños de la Universidad de Chile: “Me importa tres hectáreas de champiñones quien es el dueño de la U”

Clark y Pérez son la cara visible en la U | Foto: Photosport

“A mí me importa tres hectáreas de champiñones quien es el dueño de la U, pero si vas a comprar al central del equipo que descendió como titular para el equipo grande como la U en un palo de dólares, me estás metiendo el dedo en la boca. No es raro, es totalmente una falta de respeto”.

Danilo Díaz contra Cristóbal Campos: “No sale ni para el 18”

Campos dejó el arco de la U | Foto: Photosport

“Otra vez Campos, no sale ni para el 18, es un arquero que se queda muy metido debajo del arco. Lo de Campos hoy día fue muy discreto, en los centros se vio muy superado y no salió”

Juan Cristóbal Guarello y los futbolistas chilenos: “El problema del futbolista es que tiene el físico de Pailita y Marcianeke”

La gran queja de Guarello sobre el fútbol chileno | Foto: Photosport

“El problema del futbolista chileno de hoy es que tiene el físico de Pailita y Marcianeke. Van a jugar y se encuentran con unos ecuatorianos así (gesticula), el ecuatoriano se mueve y el chileno sale volando, lo agarra la brisa de la tarde y se lo lleva fuera de la cancha”.

Manuel de Tezanos y la renovación de Luis Casanova en la U: “Acá el fútbol homenaje tiene que parar en estos equipos, ya está”

El futuro de Casanova es una incertidumbre en la U | Foto: Photosport

Él en un momento tuvo para haber renovado, es parte del riesgo, él no quiso tomar el doble (de sueldo), después bajó el rendimiento y bueno (…) Acá el fútbol homenaje tiene que parar en estos equipos, ya está”