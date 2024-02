Ñublense se refuerza con un goleador para la temporada 2024. Los Diablos Rojos anunciaron la incorporación del centrodelantero argentino de 36 años, Emanuel Herrera, un viejo conocido de Mario Salas.

“¡Emanuel Herrera se suma al Plantel de Honor! El experimentado delantero argentino vestirá la camiseta de los Diablos Rojos durante el 2024 ¡Bienvenido, Maquinaria!”, informaron desde el club chillanejo.

El ex Unión Española se mostró feliz por el nuevo desafío: “Muy contento de estar en este club. Gracias al profe Mario que ya me conoce, lo he tenido. Hay algunos compañeros que tengo amigos en común, así que me recibieron de la mejor manera y estoy muy contento”.

Además mencionó sus objetivos: “Mis metas son tratar de salir campeón, hacer muchos goles, si puedo salir goleador del torneo mejor. Siempre soñando grande, tratando de entrar a una copa internacional y dejar mi huella acá en este club”.

Emanuel Herrera llega a reforzar la zona ofensiva de Ñublense. (Foto: ÑublenseSADP)

Una exitosa sociedad de Emanuel Herrera con Mario Salas

El Comandante Salas ya dirigió a Emanuel Herrera. Aquello sucedió en la temporada 2018 en el Sporting de Cristal de Perú.

Con el cuadro cervecero ganaron el Torneo de Verano y el Torneo de Apertura. De hecho, en aquella temporada, el centrodelantero marcó 43 goles.