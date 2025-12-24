O’Higgins de Rancagua tuvo una brillante temporada en la Liga de Primera 2025, donde en la última fecha logró abrochar la clasificación a la Copa Libertadores de América donde tuvo un duro sorteo y tendrá que enfrentar al Bahía de Brasil.

Lamentablemente para los celestes, tendrán que afrontar el 2026 sin uno de los grandes artífices de la campaña: Francisco ‘Paqui’ Meneghini, quien no renovó contrato y todo apunta a que dirigirá a Universidad de Chile.

En la ciudad histórica no quieren perder tiempo y desde El Mercurio revelaron los tres candidatos que suman bonos para reemplazar a Meneghini y, de esa manera, transformarse en el nuevo director técnico de O’Higgins.

Frank Darío Kudelka suena para llegar a O’Higgins. | Foto: Photosport

“Tres ilustres aparecen en la carpeta de la gerencia técnica: los argentinos Ariel Holan, Frank Kudelka y Martín Palermo”, apuntan sobre los tres entrenadores que registran pasos por el fútbol chileno.

El gran punto a favor que tiene el cuadro celeste para seducir a uno de estos entrenadores de renombre en Sudamérica es la participación en Copa Libertadores de América en 2026 y también el hecho de que en Chile se disputarán más partidos con la implementación de la flamante Copa de la Liga la próxima temporada.

Así las cosas, O’Higgins busca dar rápidamente con el reemplazante de Paqui Meneghini para que se haga cargo del primer equipo pensando en una temporada que estará repleta de desafíos en el plano local e internacional.

En síntesis

O’Higgins clasificó a Copa Libertadores 2026 y enfrentará al club brasileño Bahía.

El técnico Francisco Meneghini no renovó contrato con el equipo tras la temporada 2025.