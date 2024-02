O’Higgins se prepara para el debut en el campeonato nacional como visianta ante Deportes Copiapó. Sin embargo, el partido ha pasado a segundo plano tras la última polémica protagonizada por Juan Manuel Azconzábal.

El entrenador argentino pidió que sacaran del Monasterio Celeste a todos los que estaban viendo el entrenamiento del miércoles. Lo que incluyó la abrupta salida de Mario Núñez. Así lo denunció Rodrigo Pérez, quien criticó duramente al argentino por desconocer el legado del “Oso” en el cuadro rancagüino y en el fútbol chileno.

Pese a esto, Núñez contestó a Bolavip y aclaró la polémica con el entrenador argentino que dirige al Capo de Provincia.

“Es lamentable lo que ocurrió, pero ya está. Él no me pidió disculpas. Si no me conocía. Nada que hacer. Pero desde O’Higgins me hablaron y me pidieron las disculpas del caso”, expresó quien fuese el segundo máximo goleador del mundo en 1999y premiado por la IFFHS.

Buenos deseos

Pero dejando la polémica de lado, ahora Núñez se pone la camiseta de O’Higgins y por lo menos espera que el inicio de torneo sea positivo. “Lo que hice por este club y lo único que quiero es que ganen. Así que ojalá puedan ganar el domingo no más”, sentenció.

Tal como se mencionó, el Capo de Provincia parte la temporada 2024 de visita ante Copiapó el sábado 17 de febrero a las 20:30 horas. Luego recibe a Colo Colo el 25 de febrero en el estadio el Teniente, en duelo donde solo habrá hinchada local.