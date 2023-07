Patricio Yáñez y una ácida crítica a los planteles actuales de Colo Colo y U de Chile: "En los 90 no tendrían nada que hacer"

Colo Colo y Universidad de Chile han tenido una temporada absolutamente irregular para lo que dicta la historia de los dos equipos más grandes del país, quienes no han podido dar con la nota y navegan entre buenas y malas.

Con esa idea, Matías Zaldivia fue consultado en Universidad de Chile sobre para qué está el equipo, misma pregunta que Patricio Yáñez respondió en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura con una ácida crítica para azules y albos.

“Está para el título. Es como la fórmula 1, le quitas tres marcas a Red Bull y cualquiera puede ganar una carrera, pero el tema está ahí. Tiene la misma irregularidad que el resto, tiene jugadores para clasificar a copa, para ser campeón. Lo mismo reza para Colo Colo y Universidad Católica”, dijo.

Albos y azules navegan en la irregularidad. | Foto: Photosport

El calibre grueso de Yáñez vendría cuando apuntó a los planteles actuales de ambos equipos: “Si tu me dices en los 90, no tendría nada que hacer, pero en este torneo y varios clubes como Colo Colo, no tendrían nada que hacer en un torneo de los 90 con la calidad de jugadores que había”.

“Pero en este torneo irregular, sin mucho vuelo y sin muchas luces… el torneo está irregular y cualquiera que enchufe una racha se puede meter en la parte alta”, remató el histórico ex jugador del fútbol chileno.

Cabe recordar que el puntero exclusivo del torneo es Cobresal y tanto Colo Colo como Universidad de Chile desaprovecharon oportunidades de oro en la última fecha para poder acercarse un poco más a la cima del Campeonato Nacional 2023.